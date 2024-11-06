Ермаганбет Булекпаев: У нас самая низкая безработица в стране

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев назвал Караганду "ядром агломерации с высокой долей торговли и услуг", в связи с тем, что каждый второй работающий карагандинец занят в сфере предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Это достигнуто в рамках усилий акимата по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Карагандинская область стала одним из первых регионов, где снизили розничный налог до 2%. В результате, количество индивидуальных предпринимателей, плательщиков розничного налога, выросло в 16 раз. Сегодня в регионе 2,5 тысячи налогоплательщиков. В результате, за восемь месяцев этого года налоговые поступления от МСБ увеличились на 16%.

Один из ярких примеров успешного местного предпринимательства – металлообрабатывающее предприятие "Инкар 1", которое при участии государства смогло расшириться от 5 до 115 человек.

По словам Ермаганбета Булекпаева, в регионе растут промышленное производство и инвестиции. Заработали два новых предприятия – по производству полиэтиленовых труб и стальных водогрейных газовых котлов. Ожидается запуск еще восьми проектов.

Аким Карагандинской области отметил, что в регионе самая низкая безработица по стране, потому что большое внимание уделяется развитию и поддержке малого бизнеса.

"Мы строим малые, завершаем сейчас, промышленные зоны, увеличили субсидирование для малого и среднего бизнеса. В следующем году у нас есть планы – до 10 млрд. Мы видим, что есть результаты. Соответственно это и занятость населения, у нас самая низкая безработица в стране – 4,1%. К нам сейчас едут на работу", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Кроме того, глава региона рассказал о планах по превращению Карагандинской области в центр подготовки рабочих специальностей страны. До конца года планируется ввести пять новых комфортных школ. Всего в области таких школ планируется построить 10.

"У нас более 1000 предприятий только в сфере промышленности, стройиндустрии и энергетики, где работают около двухсот тысяч человек рабочих специальностей. И система колледжей адаптируется под эти реалии. Уже начата их кластеризация по 8 приоритетным направлениям подготовки. Поэтому планируем превратить Карагандинскую область в центр подготовки рабочих специальностей страны", – сказал Ермаганбет Булекпаев на пресс-конференции в СЦК.

В рамках программы "С дипломом в село" в этом году получили подъемные пособия 140 педагогов, прибывшие в сельские населенные пункты.