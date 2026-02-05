Экс-защитник "Кайрата" будет играть в китайской Суперлиге
Фото: Instagram/f.c.kairat
Покинувший ряды алматинского футбольного клуба "Кайрат" на прошлой неделе российский защитник Егор Сорокин определился с новым местом работы, сообщает Zakon.kz.
30-летний опытный футболист официально стал игроком молодой китайской команды "Чэнду Жунчэн", которая выступает в местном чемпионате высшего дивизиона.
Новый клуб Сорокина является бронзовым призером последнего сезона китайской Суперлиги.
Как уже известно, до отъезда в Поднебесную Егор полтора года защищал честь "Кайрата", став одним из его лучших игроков.
Россиянин сыграл 54 матча за "желто-черных", где забил два гола и сделал два ассиста. За это время он дважды становился чемпионом Казахстана, плюс хорошо проявил себя в поединках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
29 января у Егора Сорокина закончился контракт с "Кайратом", и он покинул клуб.
