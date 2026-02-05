#Казахстан в сравнении
Спорт

Экс-защитник "Кайрата" будет играть в китайской Суперлиге

Футбол Переход Китай, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:55 Фото: Instagram/f.c.kairat
Покинувший ряды алматинского футбольного клуба "Кайрат" на прошлой неделе российский защитник Егор Сорокин определился с новым местом работы, сообщает Zakon.kz.

30-летний опытный футболист официально стал игроком молодой китайской команды "Чэнду Жунчэн", которая выступает в местном чемпионате высшего дивизиона.

Новый клуб Сорокина является бронзовым призером последнего сезона китайской Суперлиги.

Как уже известно, до отъезда в Поднебесную Егор полтора года защищал честь "Кайрата", став одним из его лучших игроков.

Россиянин сыграл 54 матча за "желто-черных", где забил два гола и сделал два ассиста. За это время он дважды становился чемпионом Казахстана, плюс хорошо проявил себя в поединках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

29 января у Егора Сорокина закончился контракт с "Кайратом", и он покинул клуб.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
