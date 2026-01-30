Экс-футболист итальянского "Милана" надел майку столичного "Жениса"

30 января казахстанский футбольный клуб "Женис" объявил о прибытии нового игрока в лице 33-летнего полузащитника Александра Меркеля, который имеет огромный опыт выступления в Серии А и других коллективах дальнего зарубежья, сообщает Zakon.kz.

Команда "Женис" под руководством экс-тренера сборной Казахстана Али Алиева подписала контракт с уроженцем Алматы Александром Меркелом, но без указаний деталей соглашения.

Александр начал свою футбольную карьеру в Германии, обучался в молодежной академии итальянского клуба "Милан". Позже у него появилась возможность сыграть и в основной команде Италии.

Он также выступал за итальянские "Дженоа" и "Удинезе", "Уотфорд" (Англия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Хераклес" (Нидерланды) и в ряде других клубов.

В составе сборной Казахстана Александр Меркель сыграл три матча.

Если "Женис" пригласил известного игрока, то "Кайрат" накануне простился с одним из своих лучших защитников.