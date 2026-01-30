Битва брендов: в чем выйдут спортсмены на Олимпийских играх в Италии

В ближайшие дни Милан-2026 станет самым большим модным показом в мире с участием лучших спортсменов мира, сообщает Zakon.kz.

Зимние Игры, церемония открытия которых состоится 6 февраля в одной из величайших мировых столиц моды, будут посвящены покойному Джорджио Армани и обещают стать самыми шикарными в истории Олимпиад, передает The Chosun Daily.

Так, сборная Италии выйдет на церемонию в одном из последних творений Армани, а сборная Монголии готовится повторить неожиданный успех Парижа-2024. Известно, что сборная, за исключением Игр-1976, неизменно участвует в Играх с 1964 года, но ни разу не брала медалей. В Милан приедут всего три спортсмена из Монголии. Это лыжники и один представитель горнолыжного спорта.

И вот многие легендарные бренды возобновили сотрудничество с олимпийскими комитетами ради миланской Олимпиады. К примеру, Moncler разработал экипировку для сборной Бразилии.

Фото: Instagram/moncler

А бренд Li-Ning вернулся к сотрудничеству со сборной Китая, которую одевал с 1992 по 2004 год.

Фото: Instagram/lining.official

В 10-й раз подряд сборную США для участия в Олимпийских играх экипирует Ralph Lauren. При этом купить парадную форму сборной США может любой желающий. Модный дом продает вещи, чтобы помочь американской олимпийской сборной финансово.

"Мы – одна из немногих команд, которым не платит государство, поэтому продажа этих товаров позволяет атлетам участвовать в соревнованиях", – рассказали в Ralph Lauren.

Во время церемонии открытия спортсмены из Канады будут одеты в стеганое пальто-трансформер с красным кленовым листом спереди, который можно превратить в шарф или повязать на талию. С 2022 года официальным поставщиком сборной Канады стала компания Lululemon. Об этом говорится на сайте Олимпийского комитета Канады.

Фото: olympic.ca

"Кленовый лист спереди гарантирует мгновенное узнавание, когда сборная Канады с гордостью выйдет на стадион "Сан-Сиро" в Милане", – отмечают канадские олимпийцы.

Коллекцию одежды для Олимпиады-2026 для французских спортсменов бренд Le Coq Sportif разделил на три категории:

"Деревня" (гибридная толстовка с капюшоном, футболка "maillot français" и куртка из шерпы).

"Интервью" (одежда в стиле ретро-шик в матово-синем цвете).

"Подиум и церемония".

В последней категории представлены бежевое пальто-дафлкот, пуховик в стиле сафари и ботинки на подошве Vibram.

Фото: Instagram/lecoqsportif

Спортивную экипировку для британцев на Олимпиаде-2026 поставляет немецкий adidas, но за церемониальные наряды отвечает британский бренд Ben Sherman.

Фото: Instagram/benshermanofficial

27 января 2026 года на брифинге в правительстве министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал критику экипировки сборной Казахстана и рассказал о планах по обновлению экипировки к Азиатским играм.