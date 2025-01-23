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Спорт

"Милан" выиграл пять матчей подряд и вошел в зону плей-офф Лиги чемпионов

Футбол Милан Лига Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 11:30 Фото: Instagram/Acmilan
Легендарный итальянский футбольный коллектив "Милан" входит в список первой восьмерки лучших команд Лиги чемпионов УЕФА после пятой победы подряд в данном турнире, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 января миланский клуб на родной арене "Сан-Сиро" обыграл испанскую "Жирону" – 1:0 – в ходе игр седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Единственный и победный мяч в составе "россонери" забил португальский форвард Рафаэл Леау.

"Я так рад играть за "Милан" в Лиге чемпионов. Наша команда отлично выступает и выиграла на глазах у своих болельщиков. Довольны результатом и положением в таблице, именно эту цель мы и ставили. В команде прекрасная атмосфера, и мы сплочены".Игрок "Милана" Рафаел Леау

Но стоит напомнить, что "дьяволы" нынешнюю Лигу чемпионов начали с двух поражений, когда уступили "Ливерпулю" (1:3) и "Байеру" (0:1).

После этого последовало пять побед над "Црвеной Звездой" (2:1), "Слованом" (3:2), "Реалом" (3:1), "Брюгге" (3:1) и "Жироной" (1:0).

В заключительном восьмом туре Лиги чемпионов коллектив Сержиу Консейсау 29 января сыграет на выезде с загребским "Динамо".

Совсем недавно "Милан" выдал фантастический камбэк и выиграл Суперкубок Италии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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