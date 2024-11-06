Наставник "Милана" назвал главное качество в сенсационной победе над "Реалом"

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Паулу Фонсека назвал причину успеха в противостоянии с действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, в первый игровой день 4-го тура Лиги чемпионов "россонери" на выезде обыграли мадридский "Реал" со счетом 3:1.

"Думаю, мы выиграли, потому что у игроков была смелость играть на "Бернабеу", ничего не боясь. Вначале добились важных преимуществ, далее пришлось тяжелее, но мы справились. Эту победу заслужили не только из-за трех забитых мячей, но и за то, как все исполнено качественно. Мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться. В еврокубках важно владеть инициативой и контролировать мяч. Теперь должны продолжать дальше расти в игровых кондициях". Главный тренер ФК "Милан" Паулу Фонсека.

Сотворив одну из главных сенсаций 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, ФК "Милан" поднялся на 18-е место в турнирной таблице с активом в 6 очков.

Фото: Instagram/paulofonseca_oficial

Другой сюрприз прошедшего игрового дня в главном еврокубковом турнире преподнесли футболисты португальского "Спортинга", которые на своем поле разгромили победителя Лиги чемпионов сезона 2022/23 – английский "Манчестер Сити" со счетом 4:1.

В ночь на 7 ноября пройдет еще ряд интересных поединков в самом престижном клубном турнире Европы, среди которых можно отметить встречи "Интера" с "Арсеналом" и ПСЖ против "Атлетико".