ФК "Елимай" перед стартом в КПЛ-2026 усилился бразильским защитником

Семейский футбольный "Елимай" в ходе подготовки к новому казахстанскому сезону, а также с дебютным выступлением в еврокубках пригласил в свои ряды 26-летнего бразильского защитника Игора Габриэля Фернандеса Алвеса, сообщает Zakon.kz.

3 февраля южноамериканец, который играет на позиции центрального защитника, подписал контракт с "Елимаем".

Игор имеет за плечами богатый международный опыт выступления в чемпионатах разных стран. Ранее он надевал майки таких известных клубов, как "Флуминенсе" (Бразилия), "Сабах" (Азербайджан), "Динамо" (Минск), "Львов" (Карпаты), "Хибернианс" (Мальта) и "Навбахор" (Узбекистан).

В составе "Хибернианса" становился чемпионом мальтийской Премьер-лиги. А прошлый сезон защитник отыграл в узбекском первенстве с "Новбахаром", где в 33 матчах забил три гола.

Новый клуб Алвеса "Елимай" будущим летом дебютирует в Лиге конференций УЕФА по итогам четвертого места в КПЛ-2025.