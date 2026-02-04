#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Спорт

ФК "Елимай" перед стартом в КПЛ-2026 усилился бразильским защитником

Футбол Переход Елимай, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 15:12 Фото: Instagram/fcnavbahor_
Семейский футбольный "Елимай" в ходе подготовки к новому казахстанскому сезону, а также с дебютным выступлением в еврокубках пригласил в свои ряды 26-летнего бразильского защитника Игора Габриэля Фернандеса Алвеса, сообщает Zakon.kz.

3 февраля южноамериканец, который играет на позиции центрального защитника, подписал контракт с "Елимаем".

Игор имеет за плечами богатый международный опыт выступления в чемпионатах разных стран. Ранее он надевал майки таких известных клубов, как "Флуминенсе" (Бразилия), "Сабах" (Азербайджан), "Динамо" (Минск), "Львов" (Карпаты), "Хибернианс" (Мальта) и "Навбахор" (Узбекистан).

В составе "Хибернианса" становился чемпионом мальтийской Премьер-лиги. А прошлый сезон защитник отыграл в узбекском первенстве с "Новбахаром", где в 33 матчах забил три гола.

Новый клуб Алвеса "Елимай" будущим летом дебютирует в Лиге конференций УЕФА по итогам четвертого места в КПЛ-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
ФК "Елимай" стремительно взлетел на первое место в КПЛ-2024
17:01, 04 мая 2024
ФК "Елимай" стремительно взлетел на первое место в КПЛ-2024
"Шахтер" сыграл с "Елимаем" в матче 21-го тура КПЛ
19:25, 22 сентября 2024
"Шахтер" сыграл с "Елимаем" в матче 21-го тура КПЛ
ФК "Актобе" усилился защитником сборной Казахстана
11:00, 21 декабря 2023
ФК "Актобе" усилился защитником сборной Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
19:33, Сегодня
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: