Спорт

Ассист Овечкина поставил победную точку в матче с "Нэшвиллом"

Хоккей Пас Овечкина, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:06 Фото: Instagram/capitals
Утром 6 февраля завершился очередной игровой день в чемпионате НХЛ. В одном из этих матчей "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграл "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.

Заключительная и победная шайба в этом поединке была заброшена с помощью капитана столичной дружины Александра Овечкина, который точно ассистировал Джейкобу Чикрану.

А канадский защитник в свою очередь в этой игре отметился дублем. Авторами еще двух голов у хозяев льда стали Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа.

В составе гостей отличились Джонатан Маршессо и Майкл Маккэррон.

Таким образом, "Вашингтон" одержал четвертую победу за последние пять матчей и продолжает гонку за попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

В активе подопечных Спенсера Карбери сейчас 65 очков и их отделяет всего лишь четыре балла от восьмерки сильнейших.

Три дня назад Александр Овечкин также помог своему коллективу выиграть и заодно обновить очередной рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
