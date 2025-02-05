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Спорт

Александр Овечкин забил за 0,1 секунды до конца матча

Хоккей 878 Шайба НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 08:47 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 5 февраля клуб "Вашингтон Кэпиталз" сумел обыграть у себя дома "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3, где победную и свою 878-ю шайбу в карьере забил капитан "столичных" Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Российский нападающий оформил решающий гол в ворота "Флориды" в самом конце игры, когда забил в пустые ворота.

Бросок лидера "Кэпиталз" огорчил гостей почти с финальной сиреной, а если быть точнее, шайба Овечкина пересекла линию ворот за 0,1 секунды до окончания матча.

  

Тем самым Александр Овечкин сделал счет 6:3 против "Пантер", а забитая шайба стала для него 878-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. "Ови" сократил свое отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) на 16 голов.

А всего в этом сезоне 39-летний россиянин накопил 39 (25+14) очков после 37 игр.

Благодаря этому успеху "Вашингтон" в очередной раз взобрался на вершину списка лучших команд Лиги, набрав 77 баллов.

На днях экс-тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объявил, что является главным фанатом Овечкина.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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