Александр Овечкин забил за 0,1 секунды до конца матча

Рано утром 5 февраля клуб "Вашингтон Кэпиталз" сумел обыграть у себя дома "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3, где победную и свою 878-ю шайбу в карьере забил капитан "столичных" Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Российский нападающий оформил решающий гол в ворота "Флориды" в самом конце игры, когда забил в пустые ворота.

Бросок лидера "Кэпиталз" огорчил гостей почти с финальной сиреной, а если быть точнее, шайба Овечкина пересекла линию ворот за 0,1 секунды до окончания матча.

Тем самым Александр Овечкин сделал счет 6:3 против "Пантер", а забитая шайба стала для него 878-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. "Ови" сократил свое отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) на 16 голов.

А всего в этом сезоне 39-летний россиянин накопил 39 (25+14) очков после 37 игр.

Благодаря этому успеху "Вашингтон" в очередной раз взобрался на вершину списка лучших команд Лиги, набрав 77 баллов.

На днях экс-тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объявил, что является главным фанатом Овечкина.