Болельщикам "Кайрата" сообщили хорошую новость про Темирлана Анарбекова
Об этом сегодня, 10 октября 2025 года, стало известно из Instagram алматинского ФК.
"Темир вернулся. Темирлан Анарбеков вновь приступил к тренировкам с общей группой", – говорится под публикацией "Кайрата".
Болельщики с восторгом восприняли эту новость, отметив, что долго ждали возвращения звездного вратаря. Они пожелали Анарбекову поскорее прийти в форму:
- "С возвращением".
- "Я так ждал этот пост".
- "Наконец-то! Мы долго ждали".
- "Прекрасная новость! С возвращением в строй, Темирлан! Желаем скорейшего возвращения в форму!"
14 сентября 2025 года в Алматы прошел центральный поединок 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в котором "Кайрат" переиграл "Актобе" со счетом 1:0 благодаря голу Дастана Сатпаева. Но на 10-й минуте матча звездный вратарь алматинского футбольного клуба Темирлан Анарбеков получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Позднее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сообщил, что у Анарбекова сломана челюсть.
Отметим, что чуть ранее, в ночь на 27 августа, "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2). Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.