Болельщикам "Кайрата" сообщили хорошую новость про Темирлана Анарбекова

Помните 21-летнего голкипера Темирлана Анарбекова, благодаря которому футбольный клуб "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА? Так вот, он вновь приступил к тренировкам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 октября 2025 года, стало известно из Instagram алматинского ФК.

"Темир вернулся. Темирлан Анарбеков вновь приступил к тренировкам с общей группой", – говорится под публикацией "Кайрата".

Болельщики с восторгом восприняли эту новость, отметив, что долго ждали возвращения звездного вратаря. Они пожелали Анарбекову поскорее прийти в форму:

"С возвращением".

"Я так ждал этот пост".

"Наконец-то! Мы долго ждали".

"Прекрасная новость! С возвращением в строй, Темирлан! Желаем скорейшего возвращения в форму!"

Материал по теме Болельщики "Кайрата" обратились к Темирлану Анарбекову, который получил перелом челюсти

14 сентября 2025 года в Алматы прошел центральный поединок 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в котором "Кайрат" переиграл "Актобе" со счетом 1:0 благодаря голу Дастана Сатпаева. Но на 10-й минуте матча звездный вратарь алматинского футбольного клуба Темирлан Анарбеков получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Позднее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сообщил, что у Анарбекова сломана челюсть.

Материал по теме Что известно о состоянии прославленного вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова

Отметим, что чуть ранее, в ночь на 27 августа, "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, обыграв шотландский "Селтик" по пенальти (3:2). Героем матча стал 21-летний вратарь алматинского клуба Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.