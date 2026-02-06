#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Спорт

Олимпийский огонь 2026 года феерично зажгли в Италии

Олимпийский огонь, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 04:00 Фото: unsplash
В Милане на Триумфальной арке трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту, Альберто Томба и Дебора Компаньони, зажгли олимпийский огонь, сообщает Zakon.kz.

Эта церемония стала необычной благодаря тому, что впервые в истории установлено две чаши. В Кортине чашу установили на Пьяцца Дибона.

Фото: скриншот видеотрансляции

Там огонь зажгла олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту София Годжа. Так церемония открытия Игр-2026 была завершена.

Ранее мы писали о том, как сборная Казахстана 6 февраля приняла участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских играх в Италии.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: