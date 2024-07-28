Знаменосец сборной Казахстана назвал причину своего поражения

Капитан и лидер сборной Казахстана по боксу Асламбек Шымбергенов неудачно выступил на ХХХIII летней Олимпиаде-2024. 28 июля знаменосец казахстанской олимпийской сборной не смог обыграть своего соперника на старте парижских состязаний, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Жамбылской области в 1/16 финала в весовой категории до 71 кг встретился с представителем Иордании Зеядом Ишаишем и неожиданно уступил ему со счетом 2:3.

"Вышли на ринг. Поначалу все было плану. Сделал все возможное, что было в моих силах. Что теперь поделать? Такова моя судьба значит". Асламбек Шымбергенов

Этим поражением капитан сборной Казахстана по боксу завершил выступление на олимпийском турнире в Париже.

Фото: telegram/olympickz

Между тем к этому часу закончили выступления все три наших фехтовальщика. Руслану Курбанову, Эльмиру Алимжанову и Вадиму Шарлаимову немного не повезло на парижских дорожках. Казахстанская тройка проиграла своим оппонентам на пути к четвертьфиналу индивидуальных соревнований Олимпийских игр-2024.

Вечером 28 июля отечественные болельщики дзюдо будут переживать за Гусмана Кыргызбаева, который будет бороться за бронзовую медаль Олимпиады-2024.