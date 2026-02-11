У Казахстана сразу четыре "золота" чемпионата Азии в один день

11 февраля стало плодотворным днем для представителей сборной Казахстана на двух азиатских первенствах, где были завоеваны четыре награды высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

Сначала гимн Казахстана прозвучал в городе Аль-Кассим (Саудовская Аравия), где наш Евгений Федоров вновь стал чемпионом Азии по велоспорту на шоссе.

В групповой гонке на дистанции 154,4 км казахстанский гонщик не оставил шансов соперникам. Несколько дней назад он также одержал победу в индивидуальной гонке.

Фото: telegram/DRSQazaqstan

Вторую высшую медаль сегодня для нашей страны добыл Ислам Сатпаев, которому не было равных на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Дели (Индия).

Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже стал лучшим в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м из положения лежа.

Третья ценная награда досталась нам в командных соревнованиях, где лучшими стали Ислам Сатпаев, Никита Шахторин и Константин Малиновский.

А в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м сильнейшими на континенте оказалась казахстанская тройка в лице Никиты Чирюкина, Артемия Кабакова и Кирилла Цуканова.

Между тем через считанные минуты три наши спортсменки вступят в борьбу за медали Олимпийских игр-2026 в Италии.