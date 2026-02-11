#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

У Казахстана сразу четыре "золота" чемпионата Азии в один день

Велоспорт Чемпион Азии, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 17:53 Фото: telegram/DRSQazaqstan
11 февраля стало плодотворным днем для представителей сборной Казахстана на двух азиатских первенствах, где были завоеваны четыре награды высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

Сначала гимн Казахстана прозвучал в городе Аль-Кассим (Саудовская Аравия), где наш Евгений Федоров вновь стал чемпионом Азии по велоспорту на шоссе.

В групповой гонке на дистанции 154,4 км казахстанский гонщик не оставил шансов соперникам. Несколько дней назад он также одержал победу в индивидуальной гонке.

Пулевая Стрельба Чемпион Азии, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 17:53

Фото: telegram/DRSQazaqstan

Вторую высшую медаль сегодня для нашей страны добыл Ислам Сатпаев, которому не было равных на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Дели (Индия).

Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже стал лучшим в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м из положения лежа.

Третья ценная награда досталась нам в командных соревнованиях, где лучшими стали Ислам Сатпаев, Никита Шахторин и Константин Малиновский.

А в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м сильнейшими на континенте оказалась казахстанская тройка в лице Никиты Чирюкина, Артемия Кабакова и Кирилла Цуканова.

Между тем через считанные минуты три наши спортсменки вступят в борьбу за медали Олимпийских игр-2026 в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстан завоевал четыре "золота" чемпионата Азии по гребле на каноэ
06:39, 14 мая 2025
Казахстан завоевал четыре "золота" чемпионата Азии по гребле на каноэ
Сборная Казахстана завоевала еще три "золота" на ЧА-2024 по велоспорту
19:42, 06 июня 2024
Сборная Казахстана завоевала еще три "золота" на ЧА-2024 по велоспорту
Боксер Махмуд Сабырхан впервые завоевал "золото" Чемпионата Азии
13:06, 11 декабря 2024
Боксер Махмуд Сабырхан впервые завоевал "золото" Чемпионата Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Министр спорта РФ хочет запретить Елене Рыбакиной въезжать в Россию
18:02, Сегодня
Министр спорта РФ хочет запретить Елене Рыбакиной въезжать в Россию
Призёр Олимпиады из Казахстана стал чемпионом Азии
17:56, Сегодня
Призёр Олимпиады из Казахстана стал чемпионом Азии
Казахстан посеян в первой корзине Лиги C перед жеребьёвкой Лиги наций УЕФА 2026/27
17:52, Сегодня
Казахстан посеян в первой корзине Лиги C перед жеребьёвкой Лиги наций УЕФА 2026/27
Скандальный экс-хоккеист "Барыса" огорчил игрока сборной Казахстана в КХЛ
17:35, Сегодня
Скандальный экс-хоккеист "Барыса" огорчил игрока сборной Казахстана в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: