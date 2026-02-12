#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Спорт

Две звезды "Барселоны" не помогут своей команде в битве против "Атлетико"

Футбол Травма Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 12:13 Фото: Instagram/FCBarcelona
Предстоящей ночью в рамках второго полуфинала Кубка Испании по футболу состоится сражение между мадридским "Атлетико" и каталонской "Барселоной". В столицу гости приехали без двух своих ключевых игроков, сообщает Zakon.kz.

"Сине-гранатовым" в кубковом противостоянии не смогут помочь Маркус Рэшфорд и Рафинья. Англичанин пропустит игру из-за ушиба колена, о чем уже официально объявила пресс-служба каталонского коллектива.

По информации некоторых СМИ, "блауграна" также не может рассчитывать ночью на Рафинью Диаса.

Бразилец пропустил последние два матча своего клуба из-за перенапряжения мышц бедра и не тренировался с коллегами перед поездкой в Мадрид.

А к этому времени в первом полуфинале Кубка Испании минувшей ночью "Реал Сосьедад" в гостях был сильнее "Атлетико" из Бильбао со счетом 1:0.

Между тем звездный испанский форвард "Порту" Самуэль Агехова пропустит ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барселона" разгромила "Атлетик" и стала первым финалистом Суперкубка
10:50, 08 января 2026
"Барселона" разгромила "Атлетик" и стала первым финалистом Суперкубка
Мбаппе собирается выйти на поле против "Барселоны" в финале Суперкубка
17:52, 09 января 2026
Мбаппе собирается выйти на поле против "Барселоны" в финале Суперкубка
"Барселона" обыграла "Атлетико" и сразится с "Реалом" в финале Кубка Испании
11:06, 03 апреля 2025
"Барселона" обыграла "Атлетико" и сразится с "Реалом" в финале Кубка Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок "Кайрата" дебютировал в Лиге чемпионов за китайский клуб
12:36, Сегодня
Экс-игрок "Кайрата" дебютировал в Лиге чемпионов за китайский клуб
Гроссмейстер из Казахстана стал победителем престижного турнира в Индии
12:14, Сегодня
Гроссмейстер из Казахстана стал победителем престижного турнира в Индии
Скандальный американец "выгнал" Рахмонова из UFC после ужасной травмы
12:04, Сегодня
Скандальный американец "выгнал" Рахмонова из UFC после ужасной травмы
Стало известно, кто из хоккеистов пропустит матч КХЛ "Барыс" – СКА
11:48, Сегодня
Стало известно, кто из хоккеистов пропустит матч КХЛ "Барыс" – СКА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: