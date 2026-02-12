Две звезды "Барселоны" не помогут своей команде в битве против "Атлетико"
"Сине-гранатовым" в кубковом противостоянии не смогут помочь Маркус Рэшфорд и Рафинья. Англичанин пропустит игру из-за ушиба колена, о чем уже официально объявила пресс-служба каталонского коллектива.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 11, 2026
El jugador del primer equipo 𝗠𝗮𝗿𝗰𝘂𝘀 𝗥𝗮𝘀𝗵𝗳𝗼𝗿𝗱 presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca.
Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de… pic.twitter.com/UftITmYVf6
По информации некоторых СМИ, "блауграна" также не может рассчитывать ночью на Рафинью Диаса.
Бразилец пропустил последние два матча своего клуба из-за перенапряжения мышц бедра и не тренировался с коллегами перед поездкой в Мадрид.
А к этому времени в первом полуфинале Кубка Испании минувшей ночью "Реал Сосьедад" в гостях был сильнее "Атлетико" из Бильбао со счетом 1:0.
