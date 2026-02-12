#Казахстан в сравнении
Спорт

Нового президента УЕФА выберут в Казахстане

Конгресс, выступление, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 02:30 Фото: Instagram/uefa
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально заявил, что 51-й Конгресс УЕФА состоится 4 марта 2027 года в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, соответствующее решение объявили на юбилейном 50-м Конгрессе УЕФА, который состоялся в Брюсселе (Бельгии). В работе Конгресса участвовал генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория.

Конгресс УЕФА является высшим руководящим органом европейского футбола и ежегодно объединяет представителей 55 национальных ассоциаций.

В рамках мероприятия принимаются ключевые решения, определяющие стратегическое развитие футбола в Европе, утверждаются финансовые и организационные вопросы, рассматриваются вопросы проведения международных соревнований, а также избираются руководящие органы УЕФА.

51-й Конгресс будет выборным. На нем состоятся выборы президента УЕФА, а также членов Исполнительного комитета организации. Так, именно в Казахстане будут приняты решения, определяющие дальнейший вектор развития европейского футбола на ближайшие годы.

Право проведения Конгресса предоставляется странам-членам УЕФА в знак доверия и признания их вклада в развитие футбола. Организация и проведение Конгресса будут осуществляться за счет средств УЕФА.

Ранее Казахстан узнал соперников по Лиге наций УЕФА.

Аксинья Титова
