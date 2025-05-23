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Спорт

"Реал" вслед за Модричем прощается со своим главным тренером

Футбол Уход Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 16:21 Фото: Instagram/realmadrid
23 мая испанский футбольный клуб "Реал" объявил об уходе Карло Анчелотти, самого титулованного тренера за всю историю "сливочных", который завоевал 15 титулов за шесть сезонов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба мадридского коллектива, Анчелотти достиг соглашения о завершении его работы в качестве главного тренера. Стороны выразили благодарность по отношению друг к другу.

"Анчелотти провел "Реал" через один из самых успешных периодов за 123 года существования клуба и стал тренером с наибольшим количеством титулов в нашей истории. В его активе три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, два чемпионата Испании, два Кубка Короля и два Суперкубка Испании. В общей сложности у него 15 титулов за шесть сезонов у нас". Заявление ФК "Реал"

24 мая на "Сантьяго Бернабеу" состоится последний матч Карло Анчелотти в качестве главного тренера королевской дружины. Он выведет команду против "Сосьедада" в рамках 38-го тура Ла Лиги.

А уже через несколько дней 65-летний итальянский специалист будет представлен новым рулевым сборной Бразилии.

Наряду с Анчелотти свой последний матч на главной арене "Галактикос" 24 мая проведет хорват Лука Модрич.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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