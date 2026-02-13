Казахстан ворвался в топ-15 медального зачета Олимпийских игр в Италии

По состоянию на 14 февраля Казахстан занимает 15 место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Победа Михаила Шайдорова подняла Казахстан на 15 место Олимпийских игр в Милане.

Фото: wikipedia

"Золото" зимней Олимпиады Казахстан берет впервые с 1994 года. И это первое в истории олимпийское "золото" в мужском одиночном фигурном катании.

Олимпиада-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлится до 22 февраля включительно.

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров выступил под композицию Димаша Кудайбергена.