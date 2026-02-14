Сборные Канады и Швеции поссорились на Олимпиаде

Канада обыграла Швецию 8:6 в групповом этапе керлинга на зимних Олимпийских играх 2026 года, но матч омрачила напряженная перепалка между командами, сообщает Zakon.kz.

Ситуация обострилась с самого начала игры: шведская команда заявила, что канадские игроки касались камня после броска, и попросила судей следить за дальнейшими инцидентами. В ответ Канада потребовала такого же контроля за бросками Швеции, что создало напряженную атмосферу и усилило конфликт, пишет The Guardian.

Напряжение достигло пика в предпоследнем энде, когда Швеция набрала два очка и сократила отставание до 7:6. Между третьими игроками команд, Марком Кеннеди и Оскаром Эрикссоном, произошел спор: Эрикссон показал повтор, где, по его мнению, Кеннеди касался камня, а Кеннеди ответил, что "послал его куда подальше".

"Это спорт, это Олимпиада. Оскар обвинял нас в мошенничестве. Мне это не понравилось. Я профессионально занимаюсь керлингом уже 25 лет", – сказал Кеннеди. Он подчеркнул, что команда не терпит обвинений без оснований.

На этих Играх впервые использовали электронные рукоятки на камнях: они мигают красным, если игрок продолжает касаться камня после линии броска. Каждая рукоятка оснащена сенсором, взаимодействующим с магнитной полосой в льду. Судьи отметили, что нарушений за матч не было.

Эдин, скип шведской команды, отметил, что им грустно видеть споры вместо игры: "Мы знаем канадцев уже 20 лет. Жаль, что иногда правила становятся поводом для ссор, а не для нормальной игры".

