Казахстанский горнолыжник Хохлов завершил олимпийскую гонку

Фото: olympic.kz

Представитель сборной Казахстана по горнолыжному спорту Ростислав Хохлов стартовал на Олимпийских играх-2026, которые проходят в Италии. Казахстанец защищал честь страны в гигантском слаломе. В данной дисциплине призеры определяются по сумме результатов двух заездов, сообщает Zakon.kz.

По итогам соревнований Ростислав Хохлов с результатом 2:47.36 занял 51-е место. Олимпийским чемпионом стал бразилец Лукас Пиньейру Бротен – 2:25.00. Серебряную медаль завоевал швейцарец Марко Одерматт (2:25.58), а его соотечественник Лоик Мейар стал бронзовым призером – 2:26.17. Ранее сообщалось, что лыжницы Казахстана выступили в олимпийской эстафете в Италии.

