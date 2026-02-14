#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанский горнолыжник Хохлов завершил олимпийскую гонку

Хохло завершил олимпийскую гонку, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 19:45 Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по горнолыжному спорту Ростислав Хохлов стартовал на Олимпийских играх-2026, которые проходят в Италии. Казахстанец защищал честь страны в гигантском слаломе. В данной дисциплине призеры определяются по сумме результатов двух заездов, сообщает Zakon.kz.

По итогам соревнований Ростислав Хохлов с результатом 2:47.36 занял 51-е место.

Олимпийским чемпионом стал бразилец Лукас Пиньейру Бротен – 2:25.00. Серебряную медаль завоевал швейцарец Марко Одерматт (2:25.58), а его соотечественник Лоик Мейар стал бронзовым призером – 2:26.17.

Ранее сообщалось, что лыжницы Казахстана выступили в олимпийской эстафете в Италии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
