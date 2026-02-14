#Казахстан в сравнении
Спорт

Командная гонка преследования: Казахстан финишировал восьмым

конькобежцы завершили выступление на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 20:43 Фото: olympic.kz
В Италии на Олимпийских играх-2026 в рамках соревнований по конькобежному спорту состоялся четвертьфинальный раунд командной гонки преследования среди женщин. Команду Казахстана в этой дисциплине представляют Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко, сообщает Zakon.kz.

Наши спортсменки стартовали в первой паре. Однако по ходу дистанции совершили падение и не смогли финишировать.

В итоге Казахстан стал восьмым и выступит в финале D, где поспорит с Китаем за 7-8 места.

В полуфинал проходили четыре лучшие сборные. Борьбу за награды продолжили Канада, Япония, Нидерланды и США.

Ранее сообщалось, что казахстанский горнолыжник завершил олимпийскую гонку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
