Командная гонка преследования: Казахстан финишировал восьмым

В Италии на Олимпийских играх-2026 в рамках соревнований по конькобежному спорту состоялся четвертьфинальный раунд командной гонки преследования среди женщин. Команду Казахстана в этой дисциплине представляют Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Арина Ильященко, сообщает Zakon.kz.

Наши спортсменки стартовали в первой паре. Однако по ходу дистанции совершили падение и не смогли финишировать.

В итоге Казахстан стал восьмым и выступит в финале D, где поспорит с Китаем за 7-8 места.

В полуфинал проходили четыре лучшие сборные. Борьбу за награды продолжили Канада, Япония, Нидерланды и США.

