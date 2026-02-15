#Казахстан в сравнении
Спорт

Женский спринт 500 м: Казахстан на Олимпиаде-2026 представляли Силаева и Ильященко

олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 23:02 Фото: olympic.kz
В Италии на Олимпийских играх-2026 в рамках соревнований по конькобежному спорту были разыграны медали на дистанции 500 м среди женщин. От сборной Казахстана в этом виде соревновательной программы выступили Кристина Силаева и Арина Ильященко, сообщает Zakon.kz.

Силаева преодолела дистанцию за 38.33 и заняла итоговое 18-е место. Ильященко на финише показала 39.38, став 29-й.

Золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала Фемке Кок (Нидерланды) – 36.49. Следом финишировала Ютта Лердам (Нидерланды) – 37.15. Третьей завершила выступление Михо Такаги (Япония) – 37.27.

Ранее сообщалось, что казахстанская горнолыжница выступила в гигантском слаломе на Олимпиаде-2026.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
