Жозе Моуринью опасается стыковой встречи с "Реалом" в Лиге чемпионов

17 февраля стартуют первые стыковые матчи текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Один из интереснейших поединков состоится в Португалии, где местная "Бенфика" примет мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Наставник лиссабонской дружины знаменитый Жозе Моуринью в преддверии матча со "сливочными" не стал скрывать своих мыслей и открыто высказался о сопернике.

Здесь нельзя забывать, что нынешний рулевой "орлов" в свое время тренировал и мадридский коллектив.

"Это будет очень сложный матч, лишь первая часть плей-офф. На "Эштадиу да Луш" Трубина в атаке не будет. Я привык к таким противостояниям, занимался всю свою жизнь. Часто люди думают, что в первом матче по тем или иным причинам нужно достичь определенного результата. Я же говорю, что окончательного результата нет. Проведем первый матч с холодной головой, с амбициями и уверенностью. Знаем, что сделали с королями Лиги чемпионов, они ранены, а раненый король опасен". Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью

Первый матч между этими командами состоится в ночь на 18 февраля на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

Гости прибыли в Португалию сверхмотивированными, так как именно дружина Моуринью ранее победила "Реал" в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2 благодаря голу своего голкипера Анатолия Трубина.

К тому же "Галактикос" завтра будет играть без двух своих ключевых игроков.