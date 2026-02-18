#Референдум-2026
Спорт

"Реал" со скандальным голом Винисиуса победил "Бенфику" в Лиге чемпионов

Футбол Победа Бенфика, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 10:46 Фото: Instagram/vinijr
В ночь на 18 февраля завершился ряд стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА, один из которых прошел в Португалии, где местная "Бенфика" уступила мадридскому "Реалу" с минимальным счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Первый стыковой поединок команд прошел на "Эштадиу да Луш", где единственный мяч на 50-й минуте забил вингер "сливочных" Винисиус Жуниор.

Свою радость бразилец отпраздновал возле углового флажка неприличным жестом в виде танца, за что получил горчичник от судьи.

Этот момент также не понравился хозяевам поля, не только игроки, но и весь заполненный стадион ополчился на лидера "Реала".

Фото: Instagram/ReaLmadrid

Вскоре "Вини" обратился к рефери с жалобой на систематические расистские высказывания от игрока "Бенфики" Джанлуки Престианни.

Арбитру пришлось остановить матч и разбираться в этом инциденте, что переросло в массовые разборки. Через мгновение встреча продолжилась, но особой радости уже не вызвала, а в конце игры разбирательства снова возобновились, в дело вмешался уже наставник "орлов" Жозе Моуринью.

Португальский наставник был удален за свои недовольства действиями судьи Франсуа Летексье.

Фото: Instagram/slbenfica

Здесь нужно отметить, что главный герой прошедшего поединка Винисиус забил свой 31-й гол в Лиге чемпионов и теперь занимает второе место среди бразильских игроков. Впереди всех Неймар – 43 мяча.

Горячие разбирательства продолжились не только в матче, но и после него. Местные фанаты бросили с трибун вейп в сторону Орельена Тчуамени, а в Винисиуса попали бутылкой с водой.

Сотрудники "Бенфики" попытались проникнуть в гостевую раздевалку для выяснения отношений.

Также можно подчеркнуть, что "Реал" выиграл семь из восьми последних своих матчей.

Накануне противостояния с португальской дружиной звезда "Реала" назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2026 по футболу.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
