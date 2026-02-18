#Референдум-2026
Спорт

"Тобол" обыграл "Ахмат" Самородова и Кенжебека на турецких сборах

Футбол Победа Ахмат, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 16:45 Фото: Instagram/fctobol
Бронзовый призер КПЛ-2025 костанайский "Тобол" в эти дни подводит итоги своих заключительных сборов на турецком побережье, проводя товарищеские матчи с разными клубами Европы, сообщает Zakon.kz.

Одним из оппонентов подопечных Нурбола Жумаскалиева 18 февраля стал грозненский "Ахмат, честь которого защищают два казахстанских форварда – Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

А руководит российским коллективом всем известный экс-тренер нашей сборной Станислав Черчесов.

Костанайская дружина сумела дать бой более рейтинговому сопернику и победить со счетом 2:1. В нашей команде авторами голов стали Асхат Тагыберген и Луис Герра. За "Ахмат" отличился Мохамед Конате.

Также сегодня в турецком Белеке прошел еще один поединок с участием другого казахстанского клуба, "Кайсара" из Кызылорды, который уступил калининградской "Балтике" (1:2).

Единственный гол за "степных волков" забил Муслим Жумат.

Перед встречей с "Тоболом" лидер "Ахмата" Максим Самородов обозначил цель клуба на остаток сезона в РПЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
