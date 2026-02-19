#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Спорт

Новые спортивные объекты не будут строить в Алматы к Азиаде

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 13:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах Сената 19 февраля 2026 года высказался о готовности Алматы к проведению X зимних Азиатских игр, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жарасбаев напомнил, что решение о проведении X зимних Азиатских игр в городе в 2029 году было объявлено накануне Олимпийских игр в Милане.

"Это решение позволит развивать дальше зимние виды спорта. Касательно строительства новых спортивных объектов – нами был проведен мониторинг и анализ перед тем, как эта заявка была одобрена. И по имеющимся объектам – они полностью соответствуют международным стандартам и полностью обеспечивают выполнение той программы, которая есть в Азиатской программе. То есть дополнительного строительства новых спортивных объектов для проведения Азиатских игр не потребуется", – заверил он.

По его словам, подтверждением этому является проведение в 2011 году Азиатских игр и в 2017 году 28-й Всемирной зимней Универсиады.

"Касательно пробок – мы тоже тогда были обеспокоены этим вопросом, что наплыв из-за этого мероприятия есть, туристы и сами спортсмены. Однако при грамотном и правильном распределении автотранспорта, при правильном формировании графика соревнований нам удалось в 2017 году избежать проблем с пробками. И в принципе, город с этой задачей справился. Я думаю, что у Казахстана достаточно много опыта в проведении международных спортивных мероприятий, и справиться с трафиком нам поможет совместная консолидированная работа", – уверен вице-министр туризма и спорта.

5 февраля 2026 года в Милане президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани подписали документ, согласно которому Алматы примет зимние Азиатские игры-2029.

Что даст Казахстану Азиада-2029 и кто из наших спортсменов может пополнить копилку медалей, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Сколько денег уйдет на развитие спорта в Казахстане
12:32, 27 марта 2025
Сколько денег уйдет на развитие спорта в Казахстане
Минспорта о критике казахстанских боксеров: Доказывают свою состоятельность
12:50, 27 марта 2025
Минспорта о критике казахстанских боксеров: Доказывают свою состоятельность
Не имеет обратной силы: как новый закон о легионерах повлияет на спортсменов
12:12, 27 марта 2025
Не имеет обратной силы: как новый закон о легионерах повлияет на спортсменов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
13:42, Сегодня
Казахстанский боец показал отличную форму перед дебютом в карде с экс-чемпионом UFC
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
13:13, Сегодня
Хамзат Чимаев назвал причину конфликта с бывшим чемпионом UFC
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
13:08, Сегодня
Казахстанский теннисист устроил сражение за четвертьфинал "Челленджера" в Индии
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
12:56, Сегодня
Абзал Ажгалиев объяснил причину поражения в четвертьфинале Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: