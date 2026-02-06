Что даст Казахстану Азиада-2029 и кто из наших спортсменов может пополнить копилку медалей

Зимние Азиатские игры-2029 дадут мощный импульс развитию экономики Казахстана. Масштабное событие позитивно повлияет на отечественный туризм и рынок труда, считают экономисты. А спортивные эксперты говорят: у нас есть таланты, которые могут себя проявить. Все аспекты изучил Zakon.kz.

Спустя 18 лет в Алматы снова проведут зимние Азиатские игры. В 2029 году в крупнейший город Казахстана прилетят спортсмены из разных точек планеты, а потому событие считается грандиозным. Оно принесет пользу в первую очередь экономике нашей страны, уверены специалисты.

Планы на грядущую Азиаду чиновники пока не раскрывают. При этом эксперты отмечают: подготовка к состязаниям такого уровня всегда притягивает государственные и частные инвестиции, за счет чего город проведения надолго становится более привлекательным для туристов и международного бизнеса.

"Это огромный престиж для нашей республики. Азиаду обычно проводят такие крупные державы, как Южная Корея, Китай, Япония. И вот Казахстан уже второй раз будет проводить. Это очень почетная миссия. Ее доверяют только тем странам, которые сумеют грамотно организовать проведение. Экономические выгоды очень большие, потому что к Азиаде будем готовиться, скажем так, всем миром. Наверняка будут готовить спортивные сооружения, спортплощадки, дворцы. Приедет очень много спортсменов, туристов, журналистов и других иностранцев. Например, в 2011 году на Азиаду к нам приехали, по-моему, 60 тысяч туристов. Естественно, они оставляют свои средства в гостиницах наших и при получении других услуг. Так что это экономически выгодно. Для подготовки таких соревнований нужны большие инвестиции, которые в Казахстане есть. Имеется и возможность построить необходимые спортсооружения", – считает кандидат экономических наук Сапарбай Жубаев.

Спортсооружения и другие объекты, которые подготовят к Азиаде, останутся культурным наследием. Игры транслируются по всему миру. Это обеспечивает колоссальный охват иностранной аудитории. Регионы Казахстана станут более узнаваемыми. Прославится не только Алматы, но и Астана как столица.

Строительство олимпийских деревень и улучшение транспорта сделают казахстанские города комфортнее. Логотип и атрибуты соревнований будут ассоциироваться с местами проведения. Интерес со стороны зарубежных инвесторов повысит авторитет республики на международной арене. Но главное – подрастающее поколение увидит спорт во всей его красе и еще сильнее полюбит свою страну.

"Наша молодежь, когда увидит мировых спортсменов в нашей стране, будет гордиться. У молодых людей появится стимул заниматься зимними видами спорта, что тоже является огромным плюсом. Все это положительно повлияет на имидж республики", – поделился мнением экономист Сапарбай Жубаев.

Отметим, 7-е зимние Азиатские игры прошли в Казахстане в начале 2011 года. 5 января 2006-го в Кувейте городом проведения Азиады-2011 выбрали Алматы. А 29 октября 2007-го часть соревнований перенесли из крупнейшего мегаполиса страны в Астану.

По решению Олимпийского совета Азии торжественное открытие состоялось на крытом футбольном стадионе столицы Казахстана. Там провели соревнования на льду: фигурное катание, мужской хоккей, скоростной бег на коньках и шорт-трек.

А в Алматы и Алматинской области организовали "снежные" дисциплины: горнолыжный спорт, бег и прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, спортивное ориентирование, а также хоккей с мячом (бенди) и женский хоккей. Церемония закрытия прошла в алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Фото: Facebook/Asian Winter Games 2011

Тогда в Играх приняли участие спортсмены из 26 государств. Наша сборная завоевала рекордное количество медалей – целых 70. Казахстанцы заняли первое общекомандное место, выиграв 32 золотые, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Это выступление стало лучшим в истории участия Казахстана в Азиадах.

На память остались не только медали. 17 января 2011 года Национальный банк РК выпустил в обращение памятную серебряную монету достоинством 500 тенге и памятную банкноту номиналом две тысячи тиражом 20 миллионов штук. Их посвятили Азиаде, проведенной в Казахстане. На оборотной стороне купюры изображены лыжник на фоне гор, казахские национальные узоры и символика VII зимних Азиатских игр.

Фото: Facebook/Asian Winter Games 2011

Провести Азиаду-2029 в Алматы решили в Милане 5 февраля 2026 года. Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин и глава Олимпийского совета Азии – шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани – подписали документ, согласно которому Алматы примет зимние Азиатские игры-2029.

В официальной церемонии приняли участие руководители ОСА, представители НОК стран Азии, международных спортивных организаций, а также почетные гости и официальные лица, которые находятся в Милане на мероприятиях, приуроченных к зимней Олимпиаде-2026.

"Алматы обладает сформированной спортивной и городской инфраструктурой, что позволило рассматривать город в качестве потенциальной площадки для проведения комплексных международных соревнований без необходимости масштабного дополнительного строительства", – отметили в НОК.

Предстоящие зимние Азиатские игры планируется провести на базе уже существующей инфраструктуры. То есть строительство дополнительных крупных спортивных объектов не потребуется.

"Для нас этот вызов – возможность на практике подтвердить организационную состоятельность страны, опираясь на накопленный опыт и уже функционирующую спортивную и городскую инфраструктуру, которая не требует дополнительного строительства объектов. Для Казахстана большая честь вновь принять у себя зимнюю Азиаду", – подчеркнул Геннадий Головкин.

Ранее право на проведение Азиатских игр 2029 года было предоставлено Саудовской Аравии, но принимающая сторона заявила, что сроки проведения необходимо перенести "в связи с масштабностью инфраструктурных проектов и дополнительными требованиями к подготовке соревнований".

Тем временем Казахстан имеет солидный опыт организации крупных спортивных событий. В 2017-м в Алматы прошла Всемирная зимняя Универсиада.

В Национальном олимпийском комитете страны сегодня нам сообщили, что организационный комитет еще не сформирован. Мероприятий по Азиатским играм, помимо подписания документа, не было. Через некоторое время начнется работа с Олимпийским советом Азии, который будет назначать обязательства.

А вот что касается логотипа Азиады, то ее символ и другие детали обсудят, когда появится оргкомитет.

Спортивные эксперты говорят: сейчас по Азиаде-2029 больше вопросов, чем ответов. Виды спорта, которые будут участвовать, не определены. Но у многих наших спортсменов большой потенциал. А значит, есть неплохие шансы на медали.

"По правилам Олимпийского совета Азии каждая страна имеет право ввести свой вид спорта. Вот мы на Азиаде-2021 вводили даже сразу два: это был хоккей с мячом (бенди) и спортивное ориентирование. И тогда мы выиграли в спортивном ориентировании восемь золотых медалей и в бенди "золото". Для сравнения: на Азиаде в прошлом году в Харбине в Китае у нас было всего четыре золотых. Три года – в принципе, достаточный срок. Но уже можно сейчас сказать, что, скорее всего, у нас вся надежда будет на Михаила Шайдорова, возможно, Софью Самоделкину в фигурном катании. У нас достаточно молодая команда по шорт-треку, если брать Дениса Никишу, много молодых конькобежцев неплохих. У нас сильна на азиатском уровне Анастасия Городко в фристайле-могуле. Традиционно силен мужской хоккей, если мы говорим про шансы на "золото", именно на азиатском уровне", – рассуждает спортивный обозреватель Леонид Юрьев.

Вспоминая зимние Азиатские игры 2011 года, Леонид Юрьев подчеркивает, что казахстанские спортсмены превосходно показали себя в женском хоккее, фигурном катании и прыжках с трамплина.

"Азиада – 2011 запомнилась блестящей победой женской сборной Казахстана по хоккею, которая просто совершила невероятные камбэки, особенно по матчу с китаянками; победой Дениса Тена в одиночном фигурном катании; и была совершенно невероятная победа Евгения Левкина в прыжках с трамплина. Это был старт, один из таких знаковых, для Елены Хрусталевой – нашего серебряного призера Олимпиады", – рассказал Леонид Юрьев.

Фото: wikimedia

Эксперт полагает, что казахстанских спортсменов ожидает сильная конкуренция в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. Добавим, что символом VII зимних Азиатских игр 2011 года в Казахстане стал котенок снежного барса по имени Ирби. Он символизировал смелость, энергичность и стремление к победе. Каким будет талисман Азиады-2029, мы узнаем уже совсем скоро.