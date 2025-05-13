974-й гол Овечкина в плей-офф НХЛ не помог "Вашингтону" победить "Каролину"

Рано утром 13 мая знаменитый российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забил свой 974-й гол в НХЛ с учетом игр плей-офф. Однако эта шайба не спасла его команду от поражения в четвертьфинальном матче Кубка Стэнли-2025 против "Каролины", сообщает Zakon.kz,

Нападающий столичной дружины реализовал большинство в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против "Каролины".

Поединок, который прошел на арене "Харрикейнз", завершился успехом хозяев льда со счетом 5:2. А в общей серии "ураганы" повели 3-1.

Что касается Овечкина, то 39-летний форвард забил свой 77-й гол в рамках плей-офф НХЛ после 160 встреч.

В текущем сезоне россиянин улучшил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (897 против 894).

А теперь капитан "Вашингтона" пытается догнать цифры канадца в плей-офф (77 против 122).

Пятый матч противостояния между "Вашингтоном" и "Каролиной" пройдет в столице США 16 мая.

Тем временем вечером 13 мая стартует финальная серия Кубка Гагарина-2025, где встречаются "Трактор" (Челябинск) и "Локомотив" (Ярославль).