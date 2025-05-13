#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
513.74
569.17
6.33
Спорт

974-й гол Овечкина в плей-офф НХЛ не помог "Вашингтону" победить "Каролину"

Хоккей Гол Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 11:11 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 13 мая знаменитый российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забил свой 974-й гол в НХЛ с учетом игр плей-офф. Однако эта шайба не спасла его команду от поражения в четвертьфинальном матче Кубка Стэнли-2025 против "Каролины", сообщает Zakon.kz,

Нападающий столичной дружины реализовал большинство в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против "Каролины".

Поединок, который прошел на арене "Харрикейнз", завершился успехом хозяев льда со счетом 5:2. А в общей серии "ураганы" повели 3-1.

Что касается Овечкина, то 39-летний форвард забил свой 77-й гол в рамках плей-офф НХЛ после 160 встреч.

В текущем сезоне россиянин улучшил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (897 против 894).

А теперь капитан "Вашингтона" пытается догнать цифры канадца в плей-офф (77 против 122).

Пятый матч противостояния между "Вашингтоном" и "Каролиной" пройдет в столице США 16 мая.

Тем временем вечером 13 мая стартует финальная серия Кубка Гагарина-2025, где встречаются "Трактор" (Челябинск) и "Локомотив" (Ярославль).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Король мировых шахмат готовится стать отцом
Спорт
11:55, Сегодня
Король мировых шахмат готовится стать отцом
"Аталанта" обыграла "Рому" и пробилась в Лигу чемпионов УЕФА
Спорт
10:31, Сегодня
"Аталанта" обыграла "Рому" и пробилась в Лигу чемпионов УЕФА
На ЧМ-2025 по хоккею зрители увидели первые сюрпризы
Спорт
09:58, Сегодня
На ЧМ-2025 по хоккею зрители увидели первые сюрпризы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: