ФК "Интер" лишился своего капитана перед важным отрезком сезона

Звезда сборной Аргентины и итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес, возможно, не появится на поле примерно месяц из-за травмы, которую получил в ходе выездного матча Лиги чемпионов УЕФА против норвежского "Буде-Глимта", сообщает Zakon.kz.

Информацию о травме капитана "Интернационале" сегодня распространила пресс-служба клуба, отметив, что у Мартинеса диагностировали растяжение икроножной мышцы левой ноги.

Некоторые СМИ передают, что 28-летний аргентинец будет вне футбола около месяца. И это случилось в тот момент, когда "черно-синим" как воздух нужны победы не только в Серии А, где они идут лидерами, но и в Лиге чемпионов УЕФА.

Тем более команда Кристиану Киву сейчас находится на грани вылета из этого турнира после сенсационного поражения на днях от "Буде-Глимт" (1:3). Именно в том матче с норвежцами форвард получил травму и был заменен во втором тайме.

Надо отметить, что Мартинес на данный час является лучшим бомбардиром Серии А с активом в 14 голов и четыре результативные передачи.

В ночь на 15 февраля на легендарной арене "Сан-Сиро" прошел матч 25-го тура итальянского чемпионата, где "Интер" в драматичной борьбе одолел "Ювентус".

