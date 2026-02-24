"Бенфика" лишилась тренера и ключевого игрока перед ответным матчем с "Реалом"

25 февраля в Мадриде состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Реал" примет португальскую "Бенфику". В предстоящем матче "орлам" не помогут их главный тренер Жозе Моуринью и вингер Джанлука Престианни, сообщает Zakon.kz.

Если про отсутствие наставника на поле было известно заранее из-за его удаления в первом матче в Лиссабоне, то вот внезапная дисквалификация аргентинского футболиста стала сюрпризом.





Ну это не все, Моуринью не придет на пресс-конференцию перед встречей с "Реалом", передает A Bola . Такая выходка со стороны рулевого "Бенфики" наблюдается не впервые.





Он в 10-й раз за этот сезон отказался от общения с представителями СМИ.

Фото: Instagram/slbenfica

И все же главную новость за пару суток до этого матча выдал УЕФА, который временно отстранил полузащитника португальской дружины Престианни за прошедший инцидент с игроком "Реала" Винисиусом Жуниором.