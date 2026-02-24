#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

"Бенфика" лишилась тренера и ключевого игрока перед ответным матчем с "Реалом"

Футбол Скандал УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:11 Фото: Instagram/slbenfica
25 февраля в Мадриде состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где местный "Реал" примет португальскую "Бенфику". В предстоящем матче "орлам" не помогут их главный тренер Жозе Моуринью и вингер Джанлука Престианни, сообщает Zakon.kz.
Если про отсутствие наставника на поле было известно заранее из-за его удаления в первом матче в Лиссабоне, то вот внезапная дисквалификация аргентинского футболиста стала сюрпризом.

Ну это не все, Моуринью не придет на пресс-конференцию перед встречей с "Реалом", передает A Bola. Такая выходка со стороны рулевого "Бенфики" наблюдается не впервые.

Он в 10-й раз за этот сезон отказался от общения с представителями СМИ.

Фото: Instagram/slbenfica

И все же главную новость за пару суток до этого матча выдал УЕФА, который временно отстранил полузащитника португальской дружины Престианни за прошедший инцидент с игроком "Реала" Винисиусом Жуниором.

Как известно, первый матч останавливали по ходу второго тайма после того, как бразилец обвинил аргентинца в том, что тот высказывал неприличные фразы в его адрес.
"Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни на следующий матч клубного турнира УЕФА за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением. Это не наносит ущерба каким-либо решениям, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА". Заявление УЕФА
Несмотря на данное решение УЕФА, "Бенфика" взяла Престианни на ответный поединок с "Реалом". Португальцы надеются обжаловать дисквалификацию аргентинца еще до начала игры на "Сантьяго Бернабеу".

18 февраля "сливочные" обыграли "красных" (1:0) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
