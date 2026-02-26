Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг уже летом 2026 года

Знаменитый казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы, ранее пойманный на допинге и отстраненный на год, возможно, уже через три месяца снова возобновит карьеру, сообщает Zakon.kz.

Недавно "Казахский стиль" получил годичную дисквалификацию от WBO за употребление запрещенного препарата, который истекает в декабре 2026 года.

Однако, по информации sportarena.kz, Алимханулы сможет боксировать, не дожидаясь будущей зимы. Казахстанская федерация профессионального бокса, которая также расследовала это допинговое дело, вынесла свой вердикт, отстранив боксера на шесть месяцев.

Соответственно, дисквалификация КФПБ вступает в силу 2 декабря 2025 года и продлится до 2 июня нынешнего года.

Это значит, он не может сражаться на турнирах под эгидой WBO, но имеет право сразиться на родной земле под флагом КФПБ, руководство которой старается защитить Жанибека и выступило с большим заявлением накануне.

Свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали за употребление мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой.

А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.

