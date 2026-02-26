Президент Турции поздравил "Галатасарай" с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов

Как уже известно, минувшей ночью окончательно определены 16 лучших футбольных клубов, которые продолжают борьбу за престижный трофей Лиги чемпионов УЕФА. В этом списке оказался и турецкий "Галатасарай", что является для них большим достижением, сообщает Zakon.kz.

С этим великим достижением футболистов "Галатасарая" поздравил глава турецкого государства – Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, президент страны позвонил главному тренеру чемпионов Турции Окану Буруку, отметив его особые заслуги перед командой.

"Галатасарай" пробился в следующий раунд. Это поистине большое достижение для нашей страны. Мы тоже очень рады. Пусть это будет для вас подарком на день рождения, господин президент". Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук

26 февраля президенту Турции исполнилось 72 года.



Что касается результатов "Галатасарая", то подопечные Бурука накануне сенсационно по сумме двух матчей (5:2, 2:3) переиграли легендарный итальянский "Ювентус" и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Теперь стамбульский клуб на следующей стадии данного турнира встретится с грандами АПЛ – это будет или "Ливерпуль", или "Тоттенхэм".