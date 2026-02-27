"Барселона" лишилась еще одного лидера перед важным отрезком сезона
Информацию о травме Де Йонга уже накануне распространила пресс-служба "блауграны", добавив, что у полузащитника повреждение двуглавой мышцы ноги, из-за этого он пропустит в среднем 1,5 месяца.
COMUNICADO MÉDICO— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2026
El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana.
Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas. pic.twitter.com/pGGArUi1Ba
"Утром 26 февраля во время тренировки игрок основного состава Френки де Йонг получил травму дистальной части двуглавой мышцы правой ноги. Анализы подтверждают, что процесс восстановления займет от 5 до 6 недель".Заявление ФК "Барселона"
Это не первая потеря для действующего чемпиона Испании, который ранее также из-за травмы недосчитался двух важных игроков.
Маркус Рэшфорд и Рафинья Диас пропустили ряд серьезных матчей в составе "сине-гранатовых" на уровне испанских турниров.
Но эти футболисты уже приступили к тренировочным занятиям и, скорее всего, мы увидим их в ближайших играх. Тем более не за горами поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.