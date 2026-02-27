#Референдум-2026
#Казахмыс
Спорт

"Барселона" лишилась еще одного лидера перед важным отрезком сезона

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 12:58 Фото: Instagram/frenkiedejong
Каталонский футбольный коллектив "Барселона" из-за травмы потерял еще одного своего ключевого игрока – голландского хавбека Френки де Йонга, сообщает Zakon.kz.

Информацию о травме Де Йонга уже накануне распространила пресс-служба "блауграны", добавив, что у полузащитника повреждение двуглавой мышцы ноги, из-за этого он пропустит в среднем 1,5 месяца.

"Утром 26 февраля во время тренировки игрок основного состава Френки де Йонг получил травму дистальной части двуглавой мышцы правой ноги. Анализы подтверждают, что процесс восстановления займет от 5 до 6 недель".Заявление ФК "Барселона"

Это не первая потеря для действующего чемпиона Испании, который ранее также из-за травмы недосчитался двух важных игроков.

Маркус Рэшфорд и Рафинья Диас пропустили ряд серьезных матчей в составе "сине-гранатовых" на уровне испанских турниров.

Но эти футболисты уже приступили к тренировочным занятиям и, скорее всего, мы увидим их в ближайших играх. Тем более не за горами поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
