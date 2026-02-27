"Реал" встретится c "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

27 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала и других решающих стадий Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. Одним из интригующих и непредсказуемых за выход в четвертьфинал станет классическое противостояние "Реала" и "Ман Сити", сообщает Zakon.kz.

По итогам данной церемонии, победители недавних стыковых матчей получили в соперники восемь лучших клубов общего этапа, у которых был более высокий посев.

Таким образом, в предстоящих играх 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА встретятся:

"Реал" – "Манчестер Сити".

ПСЖ – "Челси".

"Ньюкасл" – "Барселона".

"Буде-Глимт" – "Спортинг".

"Галатасарай" – "Ливерпуль".

"Аталанта" – "Бавария".

"Атлетико" – "Тоттенхэм".

"Байер" – "Арсенал".

Команды, прошедшие в четвертьфинал турнира, далее получат соперника по сформировавшейся заранее сетке, почти до финала.

Поединки 1/8 финала запланированы на 10-11 и 17-18 марта, 1/4 финала – 7-8 и 14-15 апреля, 1/2 финала – 28-29 апреля и 5-6 мая.

Финальная битва пройдет 30 мая в Будапеште (Венгрия).

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский ПСЖ.