Спорт

"Реал" встретится c "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Итоги Жеребьевки, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:29 Фото: Instagram/championSleague
27 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала и других решающих стадий Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. Одним из интригующих и непредсказуемых за выход в четвертьфинал станет классическое противостояние "Реала" и "Ман Сити", сообщает Zakon.kz.

По итогам данной церемонии, победители недавних стыковых матчей получили в соперники восемь лучших клубов общего этапа, у которых был более высокий посев.

Таким образом, в предстоящих играх 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА встретятся:

  • "Реал" – "Манчестер Сити".
  • ПСЖ – "Челси".
  • "Ньюкасл" – "Барселона".
  • "Буде-Глимт" – "Спортинг".
  • "Галатасарай" – "Ливерпуль".
  • "Аталанта" – "Бавария".
  • "Атлетико" – "Тоттенхэм".
  • "Байер" – "Арсенал".

Команды, прошедшие в четвертьфинал турнира, далее получат соперника по сформировавшейся заранее сетке, почти до финала.

Поединки 1/8 финала запланированы на 10-11 и 17-18 марта, 1/4 финала – 7-8 и 14-15 апреля, 1/2 финала – 28-29 апреля и 5-6 мая.

Финальная битва пройдет 30 мая в Будапеште (Венгрия).

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский ПСЖ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
