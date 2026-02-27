"Реал" встретится c "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/championSleague
27 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала и других решающих стадий Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. Одним из интригующих и непредсказуемых за выход в четвертьфинал станет классическое противостояние "Реала" и "Ман Сити", сообщает Zakon.kz.
По итогам данной церемонии, победители недавних стыковых матчей получили в соперники восемь лучших клубов общего этапа, у которых был более высокий посев.
Таким образом, в предстоящих играх 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА встретятся:
- "Реал" – "Манчестер Сити".
- ПСЖ – "Челси".
- "Ньюкасл" – "Барселона".
- "Буде-Глимт" – "Спортинг".
- "Галатасарай" – "Ливерпуль".
- "Аталанта" – "Бавария".
- "Атлетико" – "Тоттенхэм".
- "Байер" – "Арсенал".
Команды, прошедшие в четвертьфинал турнира, далее получат соперника по сформировавшейся заранее сетке, почти до финала.
Поединки 1/8 финала запланированы на 10-11 и 17-18 марта, 1/4 финала – 7-8 и 14-15 апреля, 1/2 финала – 28-29 апреля и 5-6 мая.
Финальная битва пройдет 30 мая в Будапеште (Венгрия).
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский ПСЖ.
