УЕФА выставил расписание игр 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Фото: Instagram/championsleague

21 февраля прошла жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой 16 клубов узнали своих будущих соперников за выход в четвертьфинал престижного турнира, включая дату и место проведения первых игр, сообщает Zakon.kz.

Первый этап 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 4 и 5 марта. Ответные встречи – 11 и 12 марта. Большинство матчей начнется в 01:00 по казахстанскому времени, за исключением двух игр. 4 марта: "Брюгге" – "Астон Вилла" (начало в 22:45). 5 марта: "Боруссия" – "Лилль", ПСВ – "Арсенал", "Реал" – "Атлетико" и "Фейеноорд" – "Интер" (22:45). 6 марта: "Бавария" – "Байер", "Бенфика" – "Барселона" и ПСЖ – "Ливерпуль". Публикация от UEFA Champions League (@championsleague) 11 марта: "Барселона" – "Бенфика" (22:45). 12 марта: "Интер" – "Фейеноорд", "Байер" – "Бавария", "Ливерпуль" – ПСЖ и "Лилль" – "Боруссия" (22:45). 13 марта: "Арсенал" – ПСВ, "Астон Вилла" – "Брюгге" и "Атлетико" – "Реал Мадрид". Между тем 20 февраля казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал малую золотую медаль на престижном турнире в Сеуле.



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