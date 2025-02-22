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Спорт

УЕФА выставил расписание игр 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Итоги Жеребьевки, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 09:28 Фото: Instagram/championsleague
21 февраля прошла жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой 16 клубов узнали своих будущих соперников за выход в четвертьфинал престижного турнира, включая дату и место проведения первых игр, сообщает Zakon.kz.

Первый этап 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 4 и 5 марта. Ответные встречи – 11 и 12 марта.

Большинство матчей начнется в 01:00 по казахстанскому времени, за исключением двух игр.

4 марта: "Брюгге" – "Астон Вилла" (начало в 22:45).

5 марта: "Боруссия" – "Лилль", ПСВ – "Арсенал", "Реал" – "Атлетико" и "Фейеноорд" – "Интер" (22:45).

6 марта: "Бавария" – "Байер", "Бенфика" – "Барселона" и ПСЖ – "Ливерпуль".

11 марта: "Барселона" – "Бенфика" (22:45).

12 марта: "Интер" – "Фейеноорд", "Байер" – "Бавария", "Ливерпуль" – ПСЖ и "Лилль" – "Боруссия" (22:45).

13 марта: "Арсенал" – ПСВ, "Астон Вилла" – "Брюгге" и "Атлетико" – "Реал Мадрид".

Между тем 20 февраля казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал малую золотую медаль на престижном турнире в Сеуле.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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