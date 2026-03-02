#Референдум-2026
Спорт

Пятое подряд фиаско: "Барыс" тонет в серии поражений

Барыс проиграл пятый подряд матч КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 23:53 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с санкт-петербургским СКА в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на десятой строчке Восточной конференции, а российский занимал восьмую в Западной.

В первом периоде в воротах гостей побывали две безответные шайбы, после третьей во втором Андрея Шутова сменил Адам Шил, который пропустил еще четыре – 0:7 и пятое подряд поражение астанчан.

СКА (Санкт-Петербург, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 7:0 (2:0, 3:0, 2:0):

  • 1:0 – 09:33 Воробьёв (Дишковский, Голдобин). В равенстве
  • 2:0 – 11:53 Плотников (Педан, Голдобин). В равенстве
  • 3:0 – 24:19 Савиков (Бландизи, Уилсон). В равенстве
  • 4:0 – 32:08 Плотников (Голдобин, Уилсон). В равенстве
  • 5:0 – 36:49 Поляков (Сапего, Гримальди). В равенстве
  • 6:0 – 51:07 Плотников (Голдобин, Филлипс). В равенстве
  • 7:0 – 56:29 Короткий (Хайруллин, Савиков). В равенстве

Вратари: Плешков – Шутов 00:00-24:19, Шил 24:19-60:00

Штраф: 6:4 (4:2, 0:0, 2:2).

7 марта "Барыс" в гостях встретится с китайским "Шанхай Дрэгонс".

Ранее сообщалось, что "Металлург" вырвал победу у "Барыса".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
