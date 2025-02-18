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Все о теннисе

"Меня бы на четыре года отстранили": Бублик высказался о решении по допинг-делу Синнера

Бублик высказался о решении по допинг-делу Синнера, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 16:05 Фото: Андрей Ударцев
48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о трехмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе стало известно, что Янник Синнер согласился на немедленную трехмесячную дисквалификацию в рамках соглашения с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Срок дисквалификации продлится до 4 мая 2025 года.

"Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово. Если есть возможность договариваться, она должна быть предоставлена всем. Они же прямым текстом сказали, что договорились. Как? С кем? Тогда мы тоже можем договариваться? Мне кажется, меня бы на четыре года отстранили. И всех нас, вместе взятых. Иметь возможность договориться должны все. Нет же прозрачности никакой. Мы не понимаем, что там вообще происходит. Мне сидеть и рассуждать… Мне все равно, он у меня "Шлемы" не забирает. Он меня обыграет, если употреблял, и, если не употреблял, тоже обыграет. Если бы я был в позиции, когда проиграл ему два-три финала "Шлема", то расстроился бы", – сказал Бублик в интервью BB Tennis.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена на срок от одного до двух лет.

Ранее вторая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала, что допинг-скандалы принесли ей и первой ракетке мира Яннику Синнеру мировую славу.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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