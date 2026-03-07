Броски, дуплеты и феерия голов: "Барыс" разнес "Драконов" в Шанхае
Счет открыл Райли Саттер, который реализовал выход один на один с Никитой Бояркиным. Довольно быстро астанчан вернул в игру капитан Кирилл Савицкий, который отличился после успешных действий в чужой зоне Кирилла Ляпунова. Менее чем через минуту Райли Уолш реализовал большинство. Далее Адам Кленденинг поразил цель броском от синей линии. А "Барыс" вновь ответил дуплетом – свои снайперские счета пополнили Майкл Веккьоне и Мэйсон Морелли. За 16 секунд до перерыва Борна Рендулич отличился при игре в формате "5 на 3".
Во втором отрезке Веккьоне броском из-за ворот и с помощью нескольких рикошетов оформил дубль. Чуть позже Семён Симонов в шестой раз огорчил Дмитрия Шикина, а Владимир Кузнецов – в четвертый Бояркина. В заключительной трети Всеволод Логвин и все тот же Веккьоне еще по разу огорчили местную публику.
"Драконы" – "Барыс" – 4:8 (3:4, 1:2, 0:2):
- 1:0 – 00:57 – Саттер
- 1:1 – 04:48 – Савицкий (Ляпунов)
- 1:2 – 05:44 – Уолш (Уиллман, Веккьоне) ГБ
- 2:2 – 08:07 – Кленденинг (Фу П., Саттер)
- 2:3 – 08:59 – Веккьоне (Уолш, Морелли)
- 2:4 – 15:17 – Морелли (Бреус, Бекетаев)
- 3:4 – 19:44 – Рендулич (Попугаев) ГБ
- 3:5 – 22:23 – Веккьоне (Масси, Морелли)
- 3:6 – 25:58 – Симонов (Маккошен, Веккьоне)
- 4:6 – 27:37 – Кузнецов (Каблуков, Райлли)
- 4:7 – 42:41 – Логвин (Асетов, Панюков)
- 4:8 – 56:56 – Веккьоне (Томпсон, Морелли) ГБ
Вратари: Шикин – Бояркин.
10 марта подопечные Михаила Кравца в Хабаровске сыграют с "Амуром".
