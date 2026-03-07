Броски, дуплеты и феерия голов: "Барыс" разнес "Драконов" в Шанхае

"Барыс" продолжил выездную серию в Шанхае, где состоялся вынесенный матч с "Драконами". Уже в стартовом отрезке китайские болельщики увидели семь голов, сообщает Zakon.kz.

Счет открыл Райли Саттер, который реализовал выход один на один с Никитой Бояркиным. Довольно быстро астанчан вернул в игру капитан Кирилл Савицкий, который отличился после успешных действий в чужой зоне Кирилла Ляпунова. Менее чем через минуту Райли Уолш реализовал большинство. Далее Адам Кленденинг поразил цель броском от синей линии. А "Барыс" вновь ответил дуплетом – свои снайперские счета пополнили Майкл Веккьоне и Мэйсон Морелли. За 16 секунд до перерыва Борна Рендулич отличился при игре в формате "5 на 3".

Во втором отрезке Веккьоне броском из-за ворот и с помощью нескольких рикошетов оформил дубль. Чуть позже Семён Симонов в шестой раз огорчил Дмитрия Шикина, а Владимир Кузнецов – в четвертый Бояркина. В заключительной трети Всеволод Логвин и все тот же Веккьоне еще по разу огорчили местную публику.

"Драконы" – "Барыс" – 4:8 (3:4, 1:2, 0:2):

1:0 – 00:57 – Саттер

1:1 – 04:48 – Савицкий (Ляпунов)

1:2 – 05:44 – Уолш (Уиллман, Веккьоне) ГБ

2:2 – 08:07 – Кленденинг (Фу П., Саттер)

2:3 – 08:59 – Веккьоне (Уолш, Морелли)

2:4 – 15:17 – Морелли (Бреус, Бекетаев)

3:4 – 19:44 – Рендулич (Попугаев) ГБ

3:5 – 22:23 – Веккьоне (Масси, Морелли)

3:6 – 25:58 – Симонов (Маккошен, Веккьоне)

4:6 – 27:37 – Кузнецов (Каблуков, Райлли)

4:7 – 42:41 – Логвин (Асетов, Панюков)

4:8 – 56:56 – Веккьоне (Томпсон, Морелли) ГБ

Вратари: Шикин – Бояркин.

10 марта подопечные Михаила Кравца в Хабаровске сыграют с "Амуром".

