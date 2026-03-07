#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Броски, дуплеты и феерия голов: "Барыс" разнес "Драконов" в Шанхае

Барыс продолжил выездную серию в Шанхае, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 22:46 Фото: hcbarys.kz
"Барыс" продолжил выездную серию в Шанхае, где состоялся вынесенный матч с "Драконами". Уже в стартовом отрезке китайские болельщики увидели семь голов, сообщает Zakon.kz.

Счет открыл Райли Саттер, который реализовал выход один на один с Никитой Бояркиным. Довольно быстро астанчан вернул в игру капитан Кирилл Савицкий, который отличился после успешных действий в чужой зоне Кирилла Ляпунова. Менее чем через минуту Райли Уолш реализовал большинство. Далее Адам Кленденинг поразил цель броском от синей линии. А "Барыс" вновь ответил дуплетом – свои снайперские счета пополнили Майкл Веккьоне и Мэйсон Морелли. За 16 секунд до перерыва Борна Рендулич отличился при игре в формате "5 на 3".

Во втором отрезке Веккьоне броском из-за ворот и с помощью нескольких рикошетов оформил дубль. Чуть позже Семён Симонов в шестой раз огорчил Дмитрия Шикина, а Владимир Кузнецов – в четвертый Бояркина. В заключительной трети Всеволод Логвин и все тот же Веккьоне еще по разу огорчили местную публику.

"Драконы" – "Барыс" – 4:8 (3:4, 1:2, 0:2):

  • 1:0 – 00:57 – Саттер
  • 1:1 – 04:48 – Савицкий (Ляпунов)
  • 1:2 – 05:44 – Уолш (Уиллман, Веккьоне) ГБ
  • 2:2 – 08:07 – Кленденинг (Фу П., Саттер)
  • 2:3 – 08:59 – Веккьоне (Уолш, Морелли)
  • 2:4 – 15:17 – Морелли (Бреус, Бекетаев)
  • 3:4 – 19:44 – Рендулич (Попугаев) ГБ
  • 3:5 – 22:23 – Веккьоне (Масси, Морелли)
  • 3:6 – 25:58 – Симонов (Маккошен, Веккьоне)
  • 4:6 – 27:37 – Кузнецов (Каблуков, Райлли)
  • 4:7 – 42:41 – Логвин (Асетов, Панюков)
  • 4:8 – 56:56 – Веккьоне (Томпсон, Морелли) ГБ

Вратари: Шикин – Бояркин.

10 марта подопечные Михаила Кравца в Хабаровске сыграют с "Амуром".

Ранее сообщалось, как выглядит турнирная таблица КХЛ после чудовищного поражения "Барыса" от СКА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Александр Бублик стартовал на "Мастерсе" в Шанхае
12:56, 04 октября 2024
Александр Бублик стартовал на "Мастерсе" в Шанхае
Очередное поражение: "Барыс" на выезде проиграл "Ладе"
23:14, 26 января 2024
Очередное поражение: "Барыс" на выезде проиграл "Ладе"
"Барыс" уступил "Металлургу", потерпев четвертое поражение подряд
22:45, 31 октября 2023
"Барыс" уступил "Металлургу", потерпев четвертое поражение подряд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб казахстанского миллиардера оступился в матче первого дивизиона чемпионата Англии
23:49, 07 марта 2026
Клуб казахстанского миллиардера оступился в матче первого дивизиона чемпионата Англии
Николай Костов оценил разгромную победу "Актобе" над "Тобылом"
23:08, 07 марта 2026
Николай Костов оценил разгромную победу "Актобе" над "Тобылом"
Казахстанский дзюдоист выиграл схватку за "золото" на топовом турнире в Австрии
22:51, 07 марта 2026
Казахстанский дзюдоист выиграл схватку за "золото" на топовом турнире в Австрии
Жумаскалиев прокомментировал сенсационное поражение "Тобыла" в матче против "Актобе"
22:16, 07 марта 2026
Жумаскалиев прокомментировал сенсационное поражение "Тобыла" в матче против "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: