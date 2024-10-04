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Александр Бублик стартовал на "Мастерсе" в Шанхае

Александр Бублик стартовал на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае Фото: Андрей Ударцев, ФТК
В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел стартовый матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Бублик в дуэте с американцем Фрэнсисом Тиафо проиграл мексиканцу Сантьяго Гонсалесу и французу Эдуарду Роже-Васслену со счетом 2:6, 2:6.

Теперь Александр Бублик продолжит выступление в Шанхае в одиночном разряде. Он получил 23-й номер посева и начнет свой путь со второго раунда, пропуская первый. Во втором круге он встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который в стартовой игре обыграл другого казахстанца Бейбита Жукаева.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Бублик дал небольшое интервью теннисному проекту "Больше".

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