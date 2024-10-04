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Александр Бублик стартовал на "Мастерсе" в Шанхае
Фото: Андрей Ударцев, ФТК
В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел стартовый матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
Бублик в дуэте с американцем Фрэнсисом Тиафо проиграл мексиканцу Сантьяго Гонсалесу и французу Эдуарду Роже-Васслену со счетом 2:6, 2:6.
Теперь Александр Бублик продолжит выступление в Шанхае в одиночном разряде. Он получил 23-й номер посева и начнет свой путь со второго раунда, пропуская первый. Во втором круге он встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который в стартовой игре обыграл другого казахстанца Бейбита Жукаева.
Ранее лидер мужской сборной Казахстана Бублик дал небольшое интервью теннисному проекту "Больше".
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