Гвардиола рассказал о предстоящей битве против "Реала" в Лиге чемпионов

В ночь на 20 февраля пройдут заключительные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, где самым интересным по накалу страстей будет, скорее всего, противостояние мадридского "Реала" и английского "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz

Ответная битва действующих Испании и Англии ожидается с большим нетерпением. За день до начала этого интригующего поединка журналисты поинтересовались у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, чем же он удивит народ на "Сантьяго Бернабеу".

"На "Бернабеу" никогда не бывает легко, будь ты с "Барсой", "Баварией" или "Ман Сити". Ни один из матчей не был идеальным, несколько раз у нас что-то получалось, посмотрим, что будет в этот раз. Должны сыграть идеально, особенно с учетом результата в первом матче. Это немного напоминает выезд на "Энфилд" или на "Ноу Камп". Нам придется атаковать и забивать, игроки должны выкладываться полностью. Они не могут хорошо играть без давления. Арена "Реала" именно такая, в определенные моменты придется страдать". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

Немного ранее наставник "Сити" заявил, что шансы его подопечных на проход "Реала" составляют всего 1%. В ответ тренер "сливочных" Карло Анчелотти усомнился в правдивости слов испанского специалиста.

"Солгал, но вы все равно мне не поверили. Я сказал это, потому что нам предстоит выездной матч, и никто не ставит на нас после поражения. Но проходит некоторое время, и ты воодушевляешься. Постараемся пройти "Реал". Карло не должен ничего говорить мне перед игрой". Хосеп Гвардиола

Стоит также отметить, что "Реал" и "Сити" являются победителями Лиги чемпионов последних двух сезонов.

Если мадридский коллектив брал трофей в прошлом году, то "небесно-голубые" добились этого успеха в 2023 году.

Англичане сыграют с испанцами в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов в ночь на 20 февраля, начало – в 01:00 по казахстанскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Анчелотти.