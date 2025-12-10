#Казахстан в сравнении
Спорт

Наставник "Ман Сити" высказался о своих шансах в поединке против "Реала"

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 14:01 Фото: Instagram/manCity
В ночь на 11 декабря пройдут матчи второго игрового дня шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где главным сражением будет противостояние английского "Манчестер Сити" и испанского "Реала", сообщает Zakon.kz.

За сутки до предстоящей битвы главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола оценил перспективы своих подопечных в матче со "сливочными".

"5-6 раз играл против "Реала", когда даже не было и Мбаппе, и всегда у них был отличный состав. Нам нужно сосредоточиться на себе, а не на них. Данный матч – это хорошее испытание для нас, и мы хотим хорошо подготовиться, потому что это очень важный и захватывающий вызов". Хосеп Гвардиола

В противоборстве лучших клубов Европы последних лет из-за небольшой травмы может не сыграть французский нападающий "Галактикос" Килиан Мбаппе.

"Мбаппе – это особенный игрок, и если он появится, то это лучше для хозяев. Но также есть Винисиус и Родриго. У "Реала" хорошие игроки, по-любому нам будет сложно. Знаем их характер, насколько тяжело играть на "Бернабеу". Они больше прессингуют, играют один в один". Хосеп Гвардиола

В прошлом сезоне "Реал" обыграл "Ман Сити" в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Тогда мадридская дружина была сильнее по сумме двух встреч (3:2 и 3:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
