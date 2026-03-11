#Референдум-2026
Спорт

Жанибек Алимханулы сделал громкое заявление после потери титула

Жанибек Алимханулы сделал заявление после лишения титула чемпиона мира , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 22:51 Фото: Instagram/rakhimzhan_yerdenbekov
Непобежденный казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы прокомментировал решение Международной боксерской федерации (IBF) о лишении его титула чемпиона мира, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Sports.kz 11 марта 2026 года, свою позицию спортсмен обозначил в социальных сетях, заявив о готовности продолжать карьеру, несмотря на потерю одного из поясов.

"Мы не остановимся! Теперь для нас все только начинается!", – написал Алимханулы на своей странице в Instagram.

Ранее ситуацию официально прокомментировал президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков, дав оценку решению IBF о лишении спортсмена титула чемпиона мира.

Добавим, что свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали за употребление мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой. А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.

Канат Болысбек
