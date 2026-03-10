#Референдум-2026
Спорт

Лишение титула Алимханулы: в федерации сделали заявление

Instagram/rakhimzhan_yerdenbekov, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 01:21 Instagram/rakhimzhan_yerdenbekov
Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал решение IBF о лишении титула чемпиона мира в среднем весе казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он написал, что организация IBF имеет жесткие правила. Согласно их письму, спортсмен отстранен до 2 декабря 2026 года, также, по их правилам, любой чемпион, в любой весовой категории должен защищать свой пояс в течении девяти месяцев, то есть Жанибек должен защитить его до 4 июля 2026 года.

"В связи со сложившимися обстоятельствами 5 марта 2026 года Советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным немедленно. Я как президент федерации считаю, что данная ситуация дала большой урок для команды Жанибека, однако он вернется на большой ринг уже в этом году еще более мощнее и все таки завоюет все 4 мировых пояса в ближайшее время В свою очередь командой Жанибека будет подана апелляция по данному делу", – написал Ерденбеков.

Ранее сообщалось, что Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг уже летом 2026 года.

Свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали за употребление мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой.

А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
