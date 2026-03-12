Казахстанец Кошкин второй год подряд стал чемпионом "Серебряного шара"

Лидер мужской сборной Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин во второй раз подряд выиграл престижный выставочный турнир "Серебряный шар", который прошел в городе Леуварден (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в финальном забеге на дистанции 100 м наш соотечественник со временем 00:09.56 опередил хозяев соревнований в лице Стефана Вестенброека (00:09.69) и Матса ван ден Боса (00:09.82).

На прошедших состязаниях также приняли участие олимпийский чемпион Джордан Штольц (США) и действующий чемпион мира Еннинг де Бо (Нидерланды).

Фото: Instagram/olympickz

Год назад Евгений Кошкин уже выступал на этом турнире и стал первым казахстанским спортсменом, кому удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета.

В прошлом месяце наш конькобежец выступил на Олимпиаде-2026 в Милане, где занял девятое место на дистанции 500 м.

