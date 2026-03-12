"Буде-Глимт" продлил сенсационную серию в Лиге чемпионов до пяти игр

Клуб "Буде-Глимт" продолжает творить историю европейского футбола, выиграв пять матчей подряд в Лиге чемпионов УЕФА. За последнее время норвежцы дважды победили итальянский "Интер", обыграли "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания) и "Спортинг" (Португалия), сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью подопечные Кьетиля Кнутсена разгромили "Спортинг" в 1/8 финала турнира со счетом 3:0. Этот результат позволяет норвежской команде с оптимизмом смотреть в будущее, с дальнейшей перспективой выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Этот шанс вполне реален, так как "лиссабонцам" не так легко будет отыграть три мяча в ответном матче 17 марта.

Что касается разгрома "Спортинга", то здесь авторами голов у хозяев поля стали Сондре Фет, Уле Дидрик Бломберг и Каспер Хег.

"Мне понравилось, как мы играли, особенно в первом тайме. Они оставляли нам много свободного пространства, думаю, мы этим воспользовались. В атаке в последней трети поля у нас было численное преимущество, так что для нас это был хороший матч". Главный тренер "Буде-Глимт" Кьетиль Кнутсен

Сенсационный поход "Глимта" в Лиге чемпионов начался еще в играх общего этапа. Сначала дома был сломлен "Манчестер Сити" (3:1), далее норвежский коллектив прошел "Атлетико" (2:1).

Впоследствии в 1/16 финала дважды был нокаутирован "Интер" (2:1 и 3:1).