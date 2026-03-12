#Референдум-2026
Спорт

"Барыс" обыграл "Адмирал" и одержал третью победу подряд в конце сезона

Хоккей Победа Адмирал, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 18:51 Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" довел свою успешную серию игр до трех матчей в чемпионате КХЛ. 12 марта "астанчане" на выезде вырвали победу у "Адмирала" из Владивостока со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Это был единственный поединок игрового дня в чемпионате КХЛ, и обе команды, которые давно попрощались с планами на выход в плей-офф, сражались раскрепощенно, без особых целей.

В составе победителей отличились Макс Уиллман и Тайс Томпсон, а у хозяев льда шайбу забросил Никита Тертышный.

Таким образом, "Барыс" довел свою выигрышную серию до трех матчей и набрал 53 очка на данный час, что позволяет им находиться на 10‑м месте в Восточной конференции.

Здесь стоит отметить, что завтра "Адмирал" снова на своей арене встретится с нашим клубом.

Два дня назад "астанчане" в гостях были сильнее "Амура" со счетом 3:0.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
