"Барыс" в конце сезона КХЛ порадовал второй победой подряд

Проваливший нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги казахстанский "Барыс" внезапно добился второго подряд выездного успеха, обыграв в гостях хабаровский "Амур" с сухим счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, эта победа ничем не помогла астанинскому коллективу, который уже давно потерял шансы попасть в список заветной восьмерки Кубка Гагарина от Восточной конференции.

Но, с другой стороны, столичная дружина испортила настроение хозяевам льда, которые еще сохраняют минимальные перспективы забежать в последний вагон плей-офф.

Счет в противостоянии между "Амуром" и "Барысом" в начале второго периода открыл Алихан Омирбеков. Вскоре Майк Веккионе удвоил преимущество гостей.

А в третьем периоде тот же Веккионе поставил окончательную точку в этой игре – 0:3.

Обеим командам осталось провести по четыре поединка в текущем регулярном чемпионате. "Барыс" свой очередной матч проведет 12 марта против "Адмирала" из Владивостока.

До визита в Хабаровск хоккеисты казахстанского коллектива разгромили китайских "Драконов" в Шанхае.