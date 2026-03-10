"Барыс" в конце сезона КХЛ порадовал второй победой подряд
Впрочем, эта победа ничем не помогла астанинскому коллективу, который уже давно потерял шансы попасть в список заветной восьмерки Кубка Гагарина от Восточной конференции.
Но, с другой стороны, столичная дружина испортила настроение хозяевам льда, которые еще сохраняют минимальные перспективы забежать в последний вагон плей-офф.
Счет в противостоянии между "Амуром" и "Барысом" в начале второго периода открыл Алихан Омирбеков. Вскоре Майк Веккионе удвоил преимущество гостей.
А в третьем периоде тот же Веккионе поставил окончательную точку в этой игре – 0:3.
Обеим командам осталось провести по четыре поединка в текущем регулярном чемпионате. "Барыс" свой очередной матч проведет 12 марта против "Адмирала" из Владивостока.
До визита в Хабаровск хоккеисты казахстанского коллектива разгромили китайских "Драконов" в Шанхае.