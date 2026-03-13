#Референдум-2026
Спорт

Определился лучший футболист недели в Лиге чемпионов УЕФА

Футболист мадридского &quot;Реала&quot; Федерико Вальверде , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 07:55 Фото: Instagram/fedevalverde
Футболиста мадридского "Реала" Федерико Вальверде признали игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, уругвайский полузащитник забил три гола в ворота английского клуба "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала, который закончился со счетом 3:0.

В голосовании Вальверде обошел форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса с двумя голами и результативной передачей во встрече с "Тоттенхэм Хотспур" (5:2).

Вингера ПСЖ Хвичу Кварацхелию с дублем и ассистом в ворота "Челси" (5:2) и нападающего "Баварии" Майкла Олисе с двумя голами и голевой передачей в матче с "Аталантой" (1:6).

Ранее стало известно, что голкипер "Реала" Куртуа обновил давний рекорд Лиги чемпионов УЕФА.

Аксинья Титова
