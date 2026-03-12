#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Спорт

Голкипер "Реала" Куртуа обновил давний рекорд Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Рекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 15:19 Фото: Instagram/ReaLmadrid
33-летний бельгийский футболист мадридского "Реала" Тибо Куртуа встал на первое место рейтинга лучших ассистентов-вратарей в истории Лиги чемпионов УЕФА. Голкипер "сливочных" первым добрался до отметки в три голевых паса, сообщает Zakon.kz.

Новый рекорд Лиги чемпионов по голевым пасам среди вратарей был установлен минувшей ночью, когда бельгиец отметился на "Сантьяго Бернабеу".

Тибо Куртуа отдал результативный пас своему партнеру Федерико Вальверде на 20-й минуте встречи 1/8 финала турнира против "Манчестер Сити".

В итоге к этому часу у Куртуа в активе три ассиста за все время выступления в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошел знаменитых Оливера Кана (Германия) и Хосе Молину (Испания), у которых по две результативные передачи.

Прежние рекорды были установлены еще в начале 2000-х годов, а сами вратари уже более 18 лет как закончили карьеру.

Тем временем в эти минуты казахстанский хоккейный клуб "Барыс", который два дня назад обыграл в гостях хабаровский "Амур", проводит матч против "Адмирала" на льду Владивостока, и пока там 0:0.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Четыре из шести клубов АПЛ "не доберутся" до четвертьфинала Лиги чемпионов
17:29, 12 марта 2026
Четыре из шести клубов АПЛ "не доберутся" до четвертьфинала Лиги чемпионов
"Реал" первым одержал 300 побед в истории Лиги чемпионов УЕФА
12:58, 12 февраля 2025
"Реал" первым одержал 300 побед в истории Лиги чемпионов УЕФА
"Реал" почти 30 лет бессменно доходит до 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
12:55, 20 февраля 2025
"Реал" почти 30 лет бессменно доходит до 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
00:10, 13 марта 2026
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: