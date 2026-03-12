Голкипер "Реала" Куртуа обновил давний рекорд Лиги чемпионов УЕФА

33-летний бельгийский футболист мадридского "Реала" Тибо Куртуа встал на первое место рейтинга лучших ассистентов-вратарей в истории Лиги чемпионов УЕФА. Голкипер "сливочных" первым добрался до отметки в три голевых паса, сообщает Zakon.kz.

Новый рекорд Лиги чемпионов по голевым пасам среди вратарей был установлен минувшей ночью, когда бельгиец отметился на "Сантьяго Бернабеу".

Тибо Куртуа отдал результативный пас своему партнеру Федерико Вальверде на 20-й минуте встречи 1/8 финала турнира против "Манчестер Сити".

3 - Goalkeepers with the most assists in the @ChampionsLeague:



3 - THIBAUT COURTOIS 🇧🇪

2 - José Francisco Molina 🇪🇸

2 - Oliver Kahn 🇩🇪



Giant. pic.twitter.com/rsehoHetsg — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2026

В итоге к этому часу у Куртуа в активе три ассиста за все время выступления в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошел знаменитых Оливера Кана (Германия) и Хосе Молину (Испания), у которых по две результативные передачи.

Прежние рекорды были установлены еще в начале 2000-х годов, а сами вратари уже более 18 лет как закончили карьеру.

