Голкипер "Реала" Куртуа обновил давний рекорд Лиги чемпионов УЕФА
Новый рекорд Лиги чемпионов по голевым пасам среди вратарей был установлен минувшей ночью, когда бельгиец отметился на "Сантьяго Бернабеу".
Тибо Куртуа отдал результативный пас своему партнеру Федерико Вальверде на 20-й минуте встречи 1/8 финала турнира против "Манчестер Сити".
3 - Goalkeepers with the most assists in the @ChampionsLeague:— OptaJose (@OptaJose) March 11, 2026
3 - THIBAUT COURTOIS 🇧🇪
2 - José Francisco Molina 🇪🇸
2 - Oliver Kahn 🇩🇪
Giant. pic.twitter.com/rsehoHetsg
В итоге к этому часу у Куртуа в активе три ассиста за все время выступления в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошел знаменитых Оливера Кана (Германия) и Хосе Молину (Испания), у которых по две результативные передачи.
Прежние рекорды были установлены еще в начале 2000-х годов, а сами вратари уже более 18 лет как закончили карьеру.
