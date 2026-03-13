АЕК первым гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги конференций

Минувшей ночью стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, по исходу которых только греческий АЕК обеспечил себе спокойную жизнь в ответном поединке, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Афин в первом матче 1/8 финала Лиги конференции УЕФА на выезде разгромил словенскую "Целе" со счетом 4:0 и может спокойно готовиться к следующему раунду турнира, если, конечно, соперник не забьет в ответной игре пять мячей, но уже на греческой земле.

По итогам первых встреч также прекрасные шансы на проход в 1/4 финала данных состязаний обеспечили себе "Райо Вальекано" и "Шахтер".

Испанцы в гостях уверенно переиграли турецкий "Самсунспор" со счетом 3:1. С аналогичным результатом и тоже на выезде украинский коллектив был сильнее "Леха" из Польши.

В остальных пяти противостояниях вопрос пока открыт и судьба путевок в четвертьфинал там решится после ответных встреч 19 марта.

