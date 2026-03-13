#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Спорт

АЕК первым гарантировал себе место в четвертьфинале Лиги конференций

Футбол Победа ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 12:45 Фото: Instagram/conferenceleague
Минувшей ночью стали известны результаты первых матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, по исходу которых только греческий АЕК обеспечил себе спокойную жизнь в ответном поединке, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Афин в первом матче 1/8 финала Лиги конференции УЕФА на выезде разгромил словенскую "Целе" со счетом 4:0 и может спокойно готовиться к следующему раунду турнира, если, конечно, соперник не забьет в ответной игре пять мячей, но уже на греческой земле.

По итогам первых встреч также прекрасные шансы на проход в 1/4 финала данных состязаний обеспечили себе "Райо Вальекано" и "Шахтер".

Испанцы в гостях уверенно переиграли турецкий "Самсунспор" со счетом 3:1. С аналогичным результатом и тоже на выезде украинский коллектив был сильнее "Леха" из Польши.

В остальных пяти противостояниях вопрос пока открыт и судьба путевок в четвертьфинал там решится после ответных встреч 19 марта.

А накануне голкипер "Реала" Тибо Куртуа обновил давний рекорд Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Известны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
14:25, Сегодня
Известны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА
03:13, 08 марта 2024
Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА
Лига конференций УЕФА: стали известны все участники четвертьфинала
04:15, 15 марта 2024
Лига конференций УЕФА: стали известны все участники четвертьфинала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: