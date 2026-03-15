Спорт

"Стать первой": Рыбакина назвала главную цель на 2026 год

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 06:55 Фото: Instagram/LenaRybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о стремлении возглавить рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, по итогам турнира в Индиан-Уэллсе (США) казахстанка впервые поднимется на вторую строчку.

По словам Елены, ее цель на текущий сезон – стать первой в рейтинге. Она добавила, что прекрасно понимает, что для этого предстоит много работы.

"Конечно, моя цель – подняться в рейтинге еще выше и стать первой. Но я понимаю, что предстоит много работы, да и многое зависит от других теннисисток. Да, это моя следующая серьезная цель. Попробую выполнить ее в этом году – надеюсь, получится", – высказалась Елена Рыбакина на пресс-конференции.

Решающий матч Рыбакиной с Соболенко пройдет 15 марта в 23:00 по казахстанскому времени.

Ранее Рыбакина высказалась о грядущем финале с Соболенко.

Аксинья Титова
